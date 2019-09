Empfehlung - Walmart will Waffenverkäufe weiter einschränken

dpaBentonville Der Verkauf von Munition für Handfeuerwaffen sowie von Munition, die für Sturmgewehrmagazine mit großer Kapazität genutzt werden könne, werde nach Abverkauf der Lagerbestände eingestellt, verkündete Walmart-Chef Doug McMillon am Dienstag. Zudem sollen Handfeuerwaffen künftig auch in Alaska nicht mehr verkauft werden - dem einzigen US-Bundesstaat, wo Walmart dies bislang noch tut. Darüber hinaus will der Konzern nicht mehr, dass Waffen offen in seinen Geschäften getragen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/walmart-will-waffenverkaeufe-weiter-einschraenken-316756.html