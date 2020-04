/ Lesedauer: ca. 3min Waldbrände machen Feuerwehren zu schaffen

Vielerorts kämpfen Feuerwehrleute gegen Waldbrände. Über Gummersbach bei Köln hing zeitweise eine riesige Rauchwolke. In den Niederlanden brennt es in einem Nationalpark an der Grenze zu Deutschland. Das Feuer schien bereits gebändigt, bis der Wind es wieder anfachte.