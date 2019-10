Empfehlung - Waldbrände in Kalifornien schlagen Tausende in die Flucht

dpaSan Francisco Die seit Tagen wütenden Feuer in Kalifornien richten weiter Schäden an und treiben Menschen aus ihren Häusern. Im Westen von Los Angeles mussten am frühen Montagmorgen Wohngebiete schnell geräumt werden, auch Prominente waren betroffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/waldbraende-in-kalifornien-schlagen-tausende-in-die-flucht-326344.html