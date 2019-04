Empfehlung - Wahlkrimi in der Türkei: AKP ficht Ergebnis in Istanbul an

dpaIstanbul Das sagte der Provinzvorsitzende der AKP, Bayram Senocak, am Dienstag nach Ablauf einer Beschwerdefrist. Die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan versucht damit, ein äußerst knappes Wahlergebnis in der größten Stadt des Landes in letzter Minute noch umzudrehen. Die AKP hatte bei der Kommunalwahl am Sonntag nach vorläufigen Ergebnissen den Bürgermeisterposten um Haaresbreite an die Mitte-Links-Oppositionspartei CHP verloren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/wahlkrimi-in-der-tuerkei-akp-ficht-ergebnis-in-istanbul-an-290017.html