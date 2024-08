/ Lesedauer: ca. 3min US-Wahlkampf Wahlkampf unter freiem Himmel: Trump redet hinter Glaswand

Aktuell schauen alle Augen in den USA auf den Parteitag der Demokraten. Trump versucht sich an einem Gegenprogramm. Bei einem Auftritt in North Carolina gibt es strenge Sicherheitsmaßnahmen.

© Julia Nikhinson/AP/dpa Beim ersten Trump-Auftritt unter freiem Himmel nach dem Attentat auf ihn gibt es hohe Sicherheitsvorkehrungen. Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa

Von dpa