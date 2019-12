Empfehlung - Waffenrückkauf in Neuseeland endet - Diskussion entbrannt

dpaWellington Der Council of Licenced Firearms Owners (Colfo) schätzte, es seien weiter gut zwei Drittel der nach dem Anschlag in Christchurch verbotenen Selbstlader im Umlauf - etwa 170.000 Stück. Dagegen sagte Polizeiminister Stuart Nash am Samstag, die Zahl der abgegebenen Waffen sei in dem Bereich, den eine unabhängige Beratungsfirma geschätzt habe. Mit Stand Freitag um Mitternacht - dem Ende der Aktion - wurden laut Polizei 56.250 Waffen und 194.250 Bauteile abgegeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/waffenrueckkauf-in-neuseeland-endet-diskussion-entbrannt-335912.html