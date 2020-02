/ Lesedauer: ca. 3min Wadephul fordert rasche Klarheit über CDU-Personalfahrplan

Das Stelldichein möglicher CDU-Vorsitzender bei der scheidenden Chefin geht weiter. Am Montag will Kramp-Karrenbauer dem Parteipräsidium den Stand der Dinge präsentieren. Ein Unionsfraktionsvize mahnt Tempo an.