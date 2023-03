© Vladimir Tretyakov/NUR.KZ via AP/dpa

Eine Frau verlässt eine Wahlkabine in Almaty. Unter dem Eindruck der schweren Unruhen des vergangenen Jahres fanden in Kasachstan in Zentralasien vorgezogene Parlamentswahlen statt. Foto: Vladimir Tretyakov/NUR.KZ via AP/dpa