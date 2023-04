/ Lesedauer: ca. 3min Justiz Vor Soldatengedenktag: Massenproteste in Israel halten an

In Israel protestieren erneut Hunderttausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform der Regierung. Für den 75. Unabhängigkeitstag kündigen sie die größte Demonstration in der Geschichte des Landes an.

© Ilia Yefimovich/dpa Trotz eines vorübergehenden Stopps der umstrittenen Justizreform demonstrieren in Israel landesweit erneut Tausende Menschen gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanjahu - so wie hier in Tel-Aviv. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Von dpa