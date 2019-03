Empfehlung - Vor dem Frühling kommt „launiges Aprilwetter“

dpaOffenbach „Die stürmischen Zeiten neigen sich nun langsam dem Ende entgegen“, sagte Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach. Vorher werde es aber noch einmal kalt: In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen auf Werte zwischen 0 und 5 Grad. Vielerorts regnet es, in den Alpen fällt Schnee bis in die Täler.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/vor-dem-fruehling-kommt-launiges-aprilwetter-287178.html