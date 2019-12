Empfehlung - Vizekanzler Stegner? Ex-SPD-Vize fiel auf Telefonscherz rein

dpaBerlin Stegner wollte den Fauxpas am Montag auf Anfrage nicht kommentieren. In dem am 5. Dezember veröffentlichten Video gibt sich der AfD-nahe Youtuber Klemens Kilic als designierter SPD-Chef Norbert Walter-Borjans aus. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/vizekanzler-stegner-ex-spd-vize-fiel-auf-telefonscherz-rein-333818.html