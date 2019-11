Vier Tote und sechs Verletzte nach Schüssen in Kalifornien

Vier Menschen sind im US-Staat Kalifornien in einem Garten von einem Unbekannten erschossen worden. Weitere sechs Personen seien nach ersten Ermittlungen durch Schüsse verletzt worden, teilt Polizei-Chef Michael Reed am Sonntagabend (Ortszeit) in der Stadt Fresno mit.