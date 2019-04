Empfehlung - Vier Straftäter aus Psychiatrie in Calw geflohen

dpaCalw Die anderen beiden konnten nach einer Großfahndung, bei der auch Spürhunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, am Bahnhof Calw-Hirsau gefasst werden. Die vier Männer hatten am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr einen Pfleger und eine Pflegerin überwältigt und in einen Raum eingesperrt, dann konnten sie aus der Klinik im Nordschwarzwald entkommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/vier-straftaeter-aus-psychiatrie-in-calw-geflohen-291542.html