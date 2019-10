Empfehlung - Verletzte nach Unfall mit gestohlenen Krankenwagen in Oslo

dpaOslo In der norwegischen Hauptstadt Oslo sind bei einem Vorfall mit einem Krankenwagen mehrere Menschen verletzt worden. Eine Frau und ein Kind seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei via Twitter am Dienstag mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/verletzte-nach-unfall-mit-gestohlenen-krankenwagen-in-oslo-325198.html