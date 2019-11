Empfehlung - Verkehr und Nachbarn - jedem Vierten ist es zu laut

dpaWiesbaden Das geht aus einer EU-Statistik hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichte. „Innerhalb der Europäischen Union verzeichnete neben Deutschland nur Malta einen solch hohen Anteil an gefühlter Lärmbelästigung", berichtete die Behörde. In Ländern wie Kroatien, Ungarn, Estland und Bulgarien ist der Bevölkerungsanteil, der sich 2018 durch Lärm im Wohnumfeld belästigt fühlte, am niedrigsten. In diesen Ländern liegt die Quote jeweils unter 10 Prozent. Der EU-Durchschnitt lag bei 18 Prozent.(...)