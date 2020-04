/ Lesedauer: ca. 3min Verheerende Unwetter im Süden der USA: Zahl der Toten steigt

Mitten in der Coronavirus-Krise gibt es eine weitere Notlage in den USA. Unwetter mit mehreren Tornados ziehen über mehrere Südstaaten hinweg und richten enorme Schäden an. Die Zahl der Toten steigt.