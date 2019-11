Empfehlung - Verheerende Buschfeuer in Australien: Notstand ausgerufen

dpaSydney „Durch die katastrophalen Wetterbedingungen können sich die Dinge sehr schnell verändern“, sagte die Regierungschefin des bevölkerungsreichsten Bundesstaates in Sydney. „Halten Sie sich um Gottes Willen vom Buschland fern“, warnte sie die Menschen in der Region. Besonders am Dienstag solle es sehr heiß werden, zudem rechne man mit heftigen Winden. Eine Notstandserklärung ermöglicht es der Feuerwehr, alle staatlichen Ressourcen zu mobilisieren sowie Evakuierungen zu organisieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/verheerende-buschfeuer-in-australien-notstand-ausgerufen-328687.html