Empfehlung - Vergewaltiger mit Wolfsmaske in Psychiatrie eingewiesen

dpaMünchen Nach der Vergewaltigung einer Elfjährigen in München ist der 43 Jahre alte Tatverdächtige wieder in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik. Ein Richter erließ Haftbefehl unter anderem wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/vergewaltiger-mit-wolfsmaske-in-psychiatrie-eingewiesen-304829.html