Weil der IS in Afghanistan an Raum gewinnt, mahnen deutsche Sicherheitsbehörden zu Wachsamkeit. Man habe „alle möglichen Szenarien im Blick“ - darunter auch selbstradikalisierte Einzeltäter.

© Uncredited/AP/dpa Eine Flagge des IS weht 2014 im irakischen Rawa. Obwohl die Terror-Organisation in Syrien und im Irak als weitestgehend besiegt gelte, sei die Gesamtorganisation noch lange nicht zerschlagen, sagt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Foto: Uncredited/AP/dpa

Von dpa