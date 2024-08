/ Lesedauer: ca. 1min Attacke bei Stadtfest Verdächtiger von Solingen-Anschlag in Karlsruhe

Er steht unter Verdacht, Mitglied der Terrormiliz IS zu sein - und die Morde in Solingen verübt zu haben. Daher muss er nun vor einen Ermittlungsrichter am BGH.

© Uli Deck/dpa Auf dem Weg zum Haftrichter: Der Tatverdächtige von Solingen ist in Karlsruhe gelandet. Foto: Uli Deck/dpa

Von dpa