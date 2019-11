Empfehlung - Venedig muss mit neuen Unwettern rechnen

dpaVenedig Die Lage in Venedig bleibt nach tagelangem Hochwasser angespannt. Für den späten Samstag kündigten Meteorologen neue Unwetter an. Die Schulen, die in Italien eigentlich auch am Samstag geöffnet sind, sollen weiter geschlossen bleiben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/venedig-muss-mit-neuen-unwettern-rechnen-329704.html