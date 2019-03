Empfehlung - USA weisen Kritik an Golanhöhen-Beschluss zurück

dpaNew York Die Menschen lebten dort schon seit Jahrzehnten nach israelischem Recht und die Golanhöhen dürften nicht unter die Herrschaft Syriens und des Irans fallen, sagte der stellvertretende UN-Botschafter der USA am Mittwochabend (Ortszeit) in New York. Die Entscheidung der USA werde die UN-Friedensmission in der Region nicht beeinträchtigen, versicherte Rodney Hunter anlässlich der von Syrien beantragten Sondersitzung des mächtigsten UN-Gremiums.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/usa-weisen-kritik-an-golanhoehen-beschluss-zurueck-289078.html