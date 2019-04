Empfehlung - USA stoppen Lieferung von Material für F-35-Jets an Türkei

dpaWashington Solange die türkische Regierung nicht auf das russische Luftabwehrsystem S-400 verzichte, würden die Auslieferungen und Aktivitäten rund um die F-35-Jets zunächst ausgesetzt, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag in Washington mit. Die Vereinigten Staaten hätten klar gemacht, dass der Erwerb des S-400-Systems durch die Türkei inakzeptabel sei. Das Pentagon betonte zugleich, der Dialog in dieser Frage gehe weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/usa-stoppen-lieferung-von-material-fuer-f-35-jets-an-tuerkei-289928.html