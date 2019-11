USA stellen sich hinter Demokratiebewegung in Hongkong

Die Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong ist in den USA nun sogar gesetzlich verankert. Präsident Trump legte kein Veto gegen die überparteiliche Initiative des Kongresses ein. China protestierte gegen die „Einmischung“ und stellte „Gegenmaßnahmen“ in Aussicht.