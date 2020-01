Empfehlung - Irak: USA schicken Hunderte Soldaten als Verstärkung

dpaWashington/Bagdad Die USA verlegen wegen der jüngsten Spannungen im Irak mit sofortiger Wirkung 750 zusätzliche Soldaten in die Region. Darüber hinaus stünden weitere Truppen bereit, um in den nächsten Tagen auszurücken, erklärte Verteidigungsminister Mark Esper am Dienstagabend (Ortszeit).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/usa-schicken-hunderte-soldaten-als-verstaerkung-337329.html