/ Lesedauer: ca. 3min Im Central Park entsorgt? US-Wahlbewerber Kennedy irritiert mit Bären-Geschichte

Robert F. Kennedy will ins Weiße Haus. Doch eine bizarre Geschichte über den US-Präsidentschaftskandidaten führt in den New Yorker Central Park.

© Jose Luis Magana/AP/dpa Kennedy bei einem Wahlkampfauftritt Foto: Jose Luis Magana/AP/dpa

Von dpa