Empfehlung - US-Staaten klagen gegen Trump-Pläne zu Migrantenkindern

dpaSacramento Eine entsprechende Klage kündigte der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, am Montag (Ortszeit) einem Bericht der Zeitung „Los Angeles Times“ zufolge auf einer Pressekonferenz in Sacramento an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/us-staaten-klagen-gegen-trump-plaene-zu-migrantenkindern-315321.html