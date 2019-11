Empfehlung - US-Außenminister Pompeo kommt nach Deutschland

dpaBerlin US-Außenminister Mike Pompeo wird ein halbes Jahr nach seinem kurzfristig abgesagten Berlin-Besuch zu politischen Gesprächen in Deutschland erwartet. Er werde in der kommenden Woche am Freitag Kanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/us-aussenminister-pompeo-kommt-nach-deutschland-327026.html