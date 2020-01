Empfehlung - Unwetter in Australien: Hagelkörner groß wie Golfbälle

dpaCanberra Hagelkörner so groß wie Golfbälle, überschwemmte Straßen, umstürzende Bäume: Teile von Australien haben weiter mit Wetterextremen zu kämpfen. In der im Südosten gelegenen Hauptstadt Canberra durchschlug der Hagel am Montag Autoscheiben und beschädigte Häuser.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/unwetter-in-australien-hagelkoerner-gross-wie-golfbaelle-340511.html