Empfehlung - Unterhaus erzwingt Votum über Brexit-Alternativen

dpaLondon Bittere Niederlage für Premierministerin Theresa May: Gegen den Willen der Regierung wird das Unterhaus an diesem Mittwoch über Alternativen zum Brexit-Abkommen beraten. Ein entsprechender Antrag wurde am späten Montagabend im Unterhaus in der Schlussabstimmung mit einer Mehrheit von 327 zu 300 Stimmen angenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/unterhaus-erzwingt-votum-ueber-brexit-alternativen-288682.html