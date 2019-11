Empfehlung - Unions-Fraktionsvize gegen 1000-Meter-Abstand von Windrädern

dpaBerlin Konkret lehnte Jung am Montag eine Vorgabe ab, wonach ein Mindestabstand von 1000 Metern zu Windrädern bereits für Wohnsiedlungen mit mehr als fünf Häusern gelten soll. Diese Pläne stünden in einem Referentenentwurf, seien aber noch keine Position der Bundesregierung, sagte der CDU-Politiker bei einem Kongress der Deutschen Energie-Agentur in Berlin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/unions-fraktionsvize-gegen-1000-meter-abstand-von-windraedern-331386.html