Drei Jahre Mindestaufenthalt sollen nach Plänen der Regierung in Zukunft in besonderen Fällen ausreichen, um die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Die Union spricht von „falschen Signalen in die Welt“.

© Rolf Vennenbernd/dpa Ein neues Staatsbürgerschaftsrecht soll schnellere Einbürgerungen ermöglichen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Von dpa