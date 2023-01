/ Lesedauer: ca. 3min Bundesregierung Union fordert Faeser bei Kandidatur zum Rücktritt auf

Am Freitag will die Innenministerin erklären, ob sie als Spitzenkandidatin für die SPD in Hessen antritt. Auf Bundesebene fordert nicht nur die Opposition in diesem Fall ihren Rückzug ein.

© Marcus Brandt/dpa/Archivbild Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Von dpa