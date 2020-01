Empfehlung - Unglück in Starnberg: Drei Tote in Haus gefunden

dpaStarnberg In einem Haus in Starnberg sind drei Tote gefunden worden. Nach derzeit noch nicht gesicherten Erkenntnissen handle es sich dabei um das Ehepaar, das in dem Haus lebte, und dessen Sohn, teilte die Polizei. „Die Ermittler gehen im Moment von einer Gewalttat aus“, hieß es weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/unglueck-in-starnberg-drei-tote-in-haus-gefunden-339119.html