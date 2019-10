Empfehlung - Unbekannte Substanzen in Behörden in NRW und Sachsen

dpaDresden/Arnsberg In Behörden in Sachsen und Nordrhein-Westfalen haben am Montag unbekannte Substanzen für Feuerwehreinsätze gesorgt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/unbekannte-substanzen-in-behoerden-in-nrw-und-sachsen-326310.html