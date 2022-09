/ Lesedauer: ca. 3min Krieg in der Ukraine UN-Vollversammlung: Selenskyj verlangt Bestrafung Russlands

Per Videobotschaft appellierte der ukrainische Präsident an die Staats- und Regierungschefs der UN-Vollversammlung. Nach Putins Teilmobilmachung steht für Selenskyj fest: „Russland will Krieg.“