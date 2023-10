/ Lesedauer: ca. 2min ZDF-„Politbarometer“ Umfrage: Union in Hessen und Bayern unverändert vorn

Am Sonntag sind Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Die Wahlsieger stehen schon so gut wie fest. Interessant wird es bei der Koalitionsbildung.

© Boris Roessler/dpa Ministerpräsidenten von Hessen und Bayern: Boris Rhein und Markus Söder. Foto: Boris Roessler/dpa

Von dpa