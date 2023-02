/ Lesedauer: ca. 2min Abgeordnetenhauswahl Umfrage: CDU liegt eine Woche vor Berlin-Wahl klar vorne

In einer Woche findet in Berlin die Wiederholungswahl statt. In den Umfragen zeichnet sich allerdings ein deutlich anderes Bild ab als bei der Wahl im Jahr 2021.

© Philipp Znidar/dpa-Zentralbild/dpa Das Rote Rathaus ist der Sitz der Regierenden Bürgermeisterin sowie des Senats von Berlin. Foto: Philipp Znidar/dpa-Zentralbild/dpa

Von dpa