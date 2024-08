/ Lesedauer: ca. 3min Lage im Überblick Ukraine versenkt russische Fähre mit Öl im Hafen

Die schweren Kämpfe in der Ostukraine und im westrussischen Gebiet Kursk halten an. Bilder einer brennenden Eisenbahnfähre im Hafen zeugen davon, dass der Krieg auch in Südrussland angekommen ist.

© Uncredited/AP/dpa Auch der russische Raketenkreuzer „Moskwa“ wurde damals mit einer Neptun-Rakete versenkt. (Archivbild) Foto: Uncredited/AP/dpa

Von dpa