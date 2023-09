/ Lesedauer: ca. 2min Menschenrechte Uigurische Kinder in China: UN-Menschenrechtler tief besorgt

Zu Hunderttausenden werden Uiguren und Angehörige anderer Minderheiten in Xinjiang in Umerziehungslager gesteckt oder zu Zwangsarbeit verpflichtet. Kinder müssen in der Folge ohne ihre Eltern aufwachsen.

© picture alliance / dpa Eine belebte Straße in der Stadt Kashgar im westchinesischen Xinjiang (Archivbild). Foto: picture alliance / dpa

Von dpa