Empfehlung - Übersicht über Wohnungslosigkeit in Deutschland

dpaBerlin Eine Übersicht über die aktuelle Lage bei der Wohnungslosigkeit in Deutschland wird in Berlin vorgelegt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe stellt eine Schätzung und Hintergründe dazu in Berlin vor (10.30 Uhr).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/uebersicht-ueber-wohnungslosigkeit-in-deutschland-310376.html