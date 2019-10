Türkei will „in Kürze“ in Syrien einmarschieren

Der türkische Präsidentensprecher kündigt den Einmarsch in Nordsyrien an, die Kurden bringen ihre Truppen in Stellung. Führt die widersprüchliche Außenpolitik von Donald Trump zu neuen blutigen Kämpfen in dem vom Bürgerkrieg verwüsteten Land?