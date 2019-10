Empfehlung - Türkei und USA einigen sich auf Waffenruhe in Nordsyrien

dpaAnkara/Berlin Die USA und die Türkei haben sich auf eine Waffenruhe in Nordsyrien geeinigt. Die Türkei werde ihren Militäreinsatz gegen die Kurdenmilizen 120 Stunden lang stoppen, sagte US-Vizepräsident Mike Pence in einer Pressekonferenz in Ankara am Donnerstagabend.(...)