Empfehlung - Tschüss Herbst: Es wird kälter, aber noch nicht Winter

dpaOffenbach Am Samstag soll es nur noch 3 bis 7 Grad warm sein. Im Südwest und Westen bleibt es trocken. Im Nordosten, besonders an der Ostsee, gibt es einzelne Schauer. An den Alpen und an den Mittelgebirgen erwartet der DWD „ein paar Schneeflocken“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/tschuess-herbst-es-wird-kaelter-aber-noch-nicht-winter-332126.html