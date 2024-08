© Uncredited/Ramzan Kadyrov Telegram channel via AP/dpa

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow behauptet, von Tesla-Chef Elon Musk einen Cybertruck erhalten zu haben, den er nun im Kriegsgebiet in der Ukraine einsetzen will. Foto: Uncredited/Ramzan Kadyrov Telegram channel via AP/dpa