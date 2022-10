/ Lesedauer: ca. 2min Großbritannien Truss setzt beim Parteitag weiter auf Wirtschaftswachstum

Sie ist erst kurze Zeit im Amt und die Kritik am wirtschaftspolitischen Kurs der britischen Premierministerin ist bereits enorm. Doch beim Tory-Parteitag will Liz Truss an zentralen Ideen festhalten.