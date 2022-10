/ Lesedauer: ca. 3min Großbritannien Truss-Rücktritt: Krachendes Scheitern der Brexit-Ideologie

Seit dem Brexit nimmt der britische Politikbetrieb immer absurdere Züge an. Die Brexit-Hardliner in der konservativen Partei treiben ihre Regierungschefs vor sich her. Wie geht das weiter?