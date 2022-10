/ Lesedauer: ca. 2min Russlands Angriffskrieg Truppenübungsplatz: Putin feuert mit Scharfschützengewehr

Inmitten von Kritik an einer schlechten Vorbereitung russischer Soldaten für den Krieg in der Ukraine besucht Russlands Präsident einen Truppenübungsplatz. Dabei lässt Putin sich auch in Aktion filmen.