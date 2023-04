/ Lesedauer: ca. 3min Stormy-Daniels-Fall Trump wird nach Anklage kommende Woche vor Gericht erwartet

Die Anklage gegen Donald Trump ist beispiellos - und das sind auch die Bilder, die in der kommenden Woche in New York zu erwarten sind, wenn der Ex-Präsident vor Gericht erscheinen muss.

© Evan Vucci/AP/dpa Als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA muss sich Donald Trump nach einer Anklage in einem Strafverfahren verantworten. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Von dpa