Ex-US-Präsident Trump will zum Betrugsprozess in New York erscheinen

Es steht ein weiteres Medienspektakel um Donald Trump an. Der Ex-Präsident will in einem Betrugsprozess gegen ihn persönlich erscheinen. „Wir sehen uns vor Gericht“, schrieb er in sozialen Medien.

© Charlie Neibergall/AP Auf dem Spiel steht für Donald Trump unter anderem die Kontrolle über mehrere Immobilien im Bundesstaat New York. Foto: Charlie Neibergall/AP

Von dpa